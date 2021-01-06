facebook_pixel
    06 января 2021, 17:19

    «Все еще в реанимации»: стало известно о состоянии заболевшего ковидом Бориса Грачевского

    Андрей Иванов

    Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский по-прежнему находится в тяжелом состоянии из-за COVID-19. Говорить о выписке из больницы пока рано. Об этом РИА «Новости» рассказал его друг, актер Владимир Долинский.
    «Все еще в реанимации»: стало известно о состоянии заболевшего ковидом Бориса Грачевского

    «Он все еще в реанимации, у него стабильно тяжелое состояние. Сказать, что на днях его выпишут, он выйдет из больницы и будет рядом с нами, пока нельзя, к сожалению. Он еще болен», — поделился новостями о друге Долинский.

    У Грачевского выявили COVID-19 в конце декабря, пишет . Сначала состояние было нормальным, но через несколько дней 71-летнего мужчину перевели в реанимацию. Его жена Екатерина Белоцерковская попросила не беспокоить худрука «Ералаша» новостями об ухудшении здоровья.

    «Он в абсолютном сознании, и никаких ухудшений нет. Самое главное для нас сейчас — это стабилизация его состояния, и оно стабильно», — прояснила тогда ситуацию супруга Грачевского. Она добавила, что перевести его в палату интенсивной терапии понадобилось из-за процесса лечения.