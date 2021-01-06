«Все еще в реанимации»: стало известно о состоянии заболевшего ковидом Бориса Грачевского

«Он все еще в реанимации, у него стабильно тяжелое состояние. Сказать, что на днях его выпишут, он выйдет из больницы и будет рядом с нами, пока нельзя, к сожалению. Он еще болен», — поделился новостями о друге Долинский.

У Грачевского выявили COVID-19 в конце декабря, пишет RТ. Сначала состояние было нормальным, но через несколько дней 71-летнего мужчину перевели в реанимацию. Его жена Екатерина Белоцерковская попросила не беспокоить худрука «Ералаша» новостями об ухудшении здоровья.

«Он в абсолютном сознании, и никаких ухудшений нет. Самое главное для нас сейчас — это стабилизация его состояния, и оно стабильно», — прояснила тогда ситуацию супруга Грачевского. Она добавила, что перевести его в палату интенсивной терапии понадобилось из-за процесса лечения.