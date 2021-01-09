Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом

Собеседник заявил, что чувствует она себя нормально. По данным телеканала, помимо ковида, у Ахеджаковой обострились хронические заболевания. Актрисе 82 года.

Сама Ахеджакова утверждает, что не была госпитализирована.

«Нигде я не в больнице, ничего у меня нет», — сказала артистка изданию «Подъем».

В последнее время ковид подкосил ряды знаменитых советских и российских актеров кино и театра. Александра Ширвиндта и Олега Басилашвили уже выписали из больницы. Василий Лановой пока под наблюдением врачей, но его тоже уже готовят к выписке. Алиса Фрейндлих с СОVID-19 находится в Центре имени Соколова с конца декабря.

Художественный руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский в тяжелом состоянии лежит в реанимации.