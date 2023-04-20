Знаменитости 20 апреля 2023, 18:14 Стало известно, кем могут заменить Дмитрия Диброва в шоу «Кто хочет стать миллионером» Радио «КП»: на роль ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером» пробовали пятерых РИА «Новости»

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Премьера обновленного телепроекта «Кто хочет стать миллионером» выйдет без Дмитрия Диброва в роли ведущего. Информация о том, кто может заменить знаменитого журналиста, держат в тайне, некоторые звезды ездят на съемки по ночам. Однако стали известны имена пяти кандидатов, пишет радио «Комсомольская правда».

Любимая миллионами зрителей телеигра не выходила в эфир с июня 2022 года. В новом формате шоу выпустят на Первом канале 29 апреля 2023 года, но уже без ведущего Дмитрия Диброва.

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По информации издания, на смену 63-летнему Диброву придется 34-летняя Юлианна Караулова — российская эстрадная певица и телеведущая, бывшая солистка группы 5sta Family и финалистка «Фабрики звезд — 5». У Карауловой уже есть телеопыт, кроме того, она была последней участницей в прежней истории «Кто хочет стать миллионером?», кто выиграл главный приз. Продюсеры шоу не дают официальных комментариев и держат интригу до конца.

«Помимо Юлианны Карауловой, в кастинге участвует певица Пелагея. Также рассматриваются кандидатуры телеведущего Александра Гордона и актера Леонида Ярмольника», — пишет издание.

Еще один возможный кандидат — 63-летняя Лариса Гузеева, которую многие знают в качестве ведущей передачи «Давай поженимся». Источник радио «КП» рассказал, что на съемках женщину видели ночью, она приезжала на площадку после того, как закончила работать над своим «Подкаст.Лаб» для Первого канала. Однако есть вероятность, что Гузеева появится в телешоу в качестве участника, а не ведущей.

Источник издания также сообщил, что когда рассматривают на позицию ведущего нескольких звезд, то с каждым снимают пилотный выпуск, а потом осматривают его и выбирают наиболее подходящую кандидатуру. Кто же стал новым лицом обновленного шоу «Кто хочет стать миллионером», зрители смогут узнать наверняка 29 апреля, когда передача выйдет в эфир.

Ранее «360» писал, что уже экс-ведущий популярного ТВ-шоу «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров раскритиковал современных зрителей. Он заявил, что большая часть аудитории — «идиоты». По его словам, лишь 20% из них — дельные люди, с которыми есть о чем поговорить.