Дмитрий Дибров назвал «идиотами» телезрителей

Ведущий популярного ТВ-шоу «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров критически отозвался о современных зрителях. По его словам, большая их часть — «идиоты». Об этом он заявил в интервью «Экспресс газете».

«Мы вернулись в телевидение 80-х, а быть может, даже 70-х. Сейчас 80% зрителей — идиоты, тогда как 20% — дельные люди, с которыми есть о чем поговорить. Так было и тогда. Особенность той поры — мы не думали о деньгах», — посетовал телеведущий.

Он подчеркнул, что 40-50 лет назад на экраны телевизоров «вывалилась огромная масса пошлости».

В прошлом году телеведущий перенес инсульт. После этого он впервые задумался о выборе наследника своего состояния. Дмитрий Дибров заявил, что все имущество необходимо переписать на его 31-летнюю жену Полину. По его словам, она была рядом во время восстановления и всегда поддерживала его.

Дмитрий Дибров рассказал о размере своей пенсии. Сумму он назвал справедливой, поскольку в его трудовой книжке не было перерывов в стаже.