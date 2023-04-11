Интересное 11 апреля 2023, 17:21 Телешоу «Кто хочет стать миллионером?» вернется в эфир Первого канала

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Съемки сразу нескольких популярных телевизионных проектов запланированы в апреле. О возвращении на экраны познавательного шоу «Кто хочет стать миллионером?» сообщил сайт kp.ru.

Неофициальные источники подтвердили информацию о возвращении шоу в эфир Первого канала и отметили, что у телепередачи сменится ведущий.

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Отмечается, что решение об обновлении формата программы могли принять из-за аннулирования договоренностей с обладателем франшизы. Кроме того, на экраны канала «Россия» в скором времени вернется проект «Удивительные люди».