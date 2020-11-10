Стало известно, как Ефремов отметит день рождения

Сейчас его поместили туда на карантин на 20 дней. Далее его отправят в Исправительную колонию № 4 УФСИН РФ по Белгородской области.

«В колонию попадет Ефремов нескоро, сейчас в учреждениях ФСИН особо строго соблюдаются карантинные меры», — пояснил источник.

В камере Ефремов находится в одиночестве.

Стало известно, что Ефремов хочет вернуть деньги, которые выплатил потерпевшим по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщил его адвокат Петр Хархорин.

Он отметил, что общая сумма, которую они хотят вернуть, составляет 600 тысяч рублей. Если вычесть еще сумму, потраченную на похороны, получится примерно 500 тысяч. При этом адвокат добавил, что для них не имеет значения, кто будет возвращать эти деньги.

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова устроилась на работу после блокировки счетов актера.

В октябре Федеральная налоговая служба заблокировала все счета артиста. Это произошло из-за не поданной вовремя налоговой декларации. Подать ее Ефремов не успел, поскольку находился под стражей.