Ефремов решил вернуть полмиллиона, выплаченные потерпевшим

Заключенный Михаил Ефремом хочет вернуть деньги, которые выплатил потерпевшим по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщил его адвокат Петр Хархорин.

«В конечном итоге мы выплатили каждому потерпевшему по миллиону рублей, но были переплаты. В частности, Виталий Захаров получил 1,2 миллиона рублей. Кроме того, в ходе рассмотрения дела были направлены еще 400 тысяч рублей, которые они как бы не хотели принимать, эти средства еще не вернулись», — передает РИА «Новости» слова адвоката.

Он отметил, что общая сумма, которую они хотят вернуть, составляет 600 тысяч рублей. Если вычесть еще сумму, потраченную на похороны, получится примерно 500 тысяч. При этом адвокат добавил, что для них не имеет значения, кто будет возвращать эти деньги.

Как заявил адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский, эта процедура формальная.

«Это формальная процедура, на которой я, конечно, буду присутствовать, должны быть подтверждены заявленные требования моих доверителей. Суд учтет уже выплаченную компенсацию Михаилом Олеговичем. При этом осталась компенсация материального вреда, которая в настоящее время не погашена Михаилом Ефремовым. Эти требования и будут рассматриваться судом», — уточнил правозащитник.

Ранее член ОНК Марина Литвинович сообщила, что Михаил Ефремов предпочел бы отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5 в Москве, уточняет RT. Там заключенные живут не в камерах, а в комнатах, а еще имеют право на звонки и встречи с родными.

Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня, через три месяца актера приговорили к восьми годам тюрьмы. После решение суда было обжаловано и срок уменьшился на шесть месяцев.