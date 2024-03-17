Знаменитости 17 марта 2024, 01:14 Появилось последнее видео Ширвиндта перед смертью Сын показал видео Александра Ширвиндта перед смертью РИА «Новости»

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Актер Александр Ширвиндт жил в загородном доме под Истрой. Видео с его участием часто публиковал его сын Михаил. В последнем ролике народный артист РФ делился воспоминаниями о фотографе Юрии Росте, сообщило kp.ru.

На кадрах Ширвиндт выглядел осунувшимся и уставшим. Судя по всему, в последнее время он заметно сдал.

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«У него один глаз не видит левый, а у меня правый. У него правое ухо не слышит, а у меня левое. Он все делал для того, чтобы в складчину мы были ясновидящие и яснослышащие ребята», — шутил актер.

Народный артист России Александр Ширвиндт скончался 15 марта. Ему было 89 лет. Через четыре месяца он планировал отметить свое 90-летие в кругу близких и коллег. Артист посвятил практически всю жизнь театру, также за его плечами почти 80 работ в кино.

Певец Лев Лещенко назвал Ширвиндта примером правильного и интеллигентного человека, добрейшего, щедрого душой и искреннего.