Стали известны подробности драки с украинской топ-моделью в Турции

По информации источника издания в турецких правоохранительных органах, Кирилюк отдыхала вместе со своим возлюбленным на курорте Чешме на Эгейском море, турком Бараном Гюнешем. Он является гражданином США, где работает финансовым аналитиком. Он приехал в Турцию с украинской моделью в конце июня.

Вечером 31 июля Гюнеш приревновал девушку к состоятельному арабскому нефтяному магнату, утверждает источник. Тогда пара была в пляжном клубе «Момо», где Кирилюк поругалась с компанией за соседним столиком. В какой-то момент началась драка. Охранники начали разнимать молодых людей, ударили украинку, а затем выставили ее из клуба.

«Но затем потасовка продолжилась уже на улице, модель попала своему парню под горячую руку. Есть свидетель, который видел, как девушку бил ее парень. Самые серьезные побои нанес девушке именно он, но в заявлении полиции модель это умолчала и утверждает, что ее жестоко избили охранники клуба», — отметил собеседник издания.

Ранее Кирилюк рассказала подписчикам в Instagram, что ее избили охранники в Турции. В качестве подтверждения своих слов она показала фотографии своего лица в крови. В свою очередь, администрация отеля заявила, что драка произошла за территорией, а сотрудники не имеют к ней никакого отношения.