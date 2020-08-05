Опубликовано видео дебоша друзей украинской топ-модели в отеле

Сама девушка ранее выложила в Instagram фото, на которых ее лицо в крови после якобы нападения охранников отеля на компанию. По ее словам мужчины избили четырех девушек на пляже Момо. Администрация пляжа заявила, что инцидент произошел за территорией и сотрудники отеля не имеют к нему отношения.

На видео дерутся несколько человек. Причем турецкое издание утверждает, что украинку мог избить ее же молодой человек.

Кирилюк в комментариях под видео в Instagram издания заявила, что молодой человек «никогда ее не бил».

«У меня был посттравматический стресс от того, что меня избили в Момо. Это безумие! Мой парень пытался меня успокоить!» — объяснилась модель.

Сейчас пляж закрыт на 15 дней, пишет РИА «Новости».