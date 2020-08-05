05 августа 2020, 05:31
Опубликовано видео дебоша друзей украинской топ-модели в отеле
Турецкое издание Snob Magazin обнародовал кадры драки, которую устроила компания, в которой отдыхала украинская модель Дарья Кирилюк. Инцидент произошел на курорте Чешме на Эгейском море.
Сама девушка ранее выложила в Instagram фото, на которых ее лицо в крови после якобы нападения охранников отеля на компанию. По ее словам мужчины избили четырех девушек на пляже Момо. Администрация пляжа заявила, что инцидент произошел за территорией и сотрудники отеля не имеют к нему отношения.
На видео дерутся несколько человек. Причем турецкое издание утверждает, что украинку мог избить ее же молодой человек.
Кирилюк в комментариях под видео в Instagram издания заявила, что молодой человек «никогда ее не бил».
«У меня был посттравматический стресс от того, что меня избили в Момо. Это безумие! Мой парень пытался меня успокоить!» — объяснилась модель.
Сейчас пляж закрыт на 15 дней, пишет РИА «Новости».