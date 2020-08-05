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    05 августа 2020, 05:31

    Опубликовано видео дебоша друзей украинской топ-модели в отеле

    Наталья Жуковская

    Турецкое издание Snob Magazin обнародовал кадры драки, которую устроила компания, в которой отдыхала украинская модель Дарья Кирилюк. Инцидент произошел на курорте Чешме на Эгейском море.

    Сама девушка ранее выложила в Instagram фото, на которых ее лицо в крови после якобы нападения охранников отеля на компанию. По ее словам мужчины избили четырех девушек на пляже Момо. Администрация пляжа заявила, что инцидент произошел за территорией и сотрудники отеля не имеют к нему отношения.

    На видео дерутся несколько человек. Причем турецкое издание утверждает, что украинку мог избить ее же молодой человек.

    Кирилюк в комментариях под видео в Instagram издания заявила, что молодой человек «никогда ее не бил».

    «У меня был посттравматический стресс от того, что меня избили в Момо. Это безумие! Мой парень пытался меня успокоить!» — объяснилась модель.

    Сейчас пляж закрыт на 15 дней, пишет РИА «Новости».

    Новости SMI.FM