Топ-модель с Украины пожаловалась на нападение на пляже в Турции. Но ее уличили во лжи

Украинская модель Дарья Кирилюк заявила, что ее компанию избили на одном из турецких пляжей сотрудники охраны. В подтверждение девушка опубликовала лицо с побоями.

Своей историей девушка поделилась в Instagram. Заявив, что пострадали четыре девушки, их били по лицу. Сильно досталось и мужчинам, которые их сопровождали. Кирилюк заявила, что они «не должны закрывать глаза на то, что произошло».

Источник фото: Instagram

Однако в комментария к посту пользователи уличили девушку во лжи. В частности, одна из подписчиц рассказала, что компания в которой находилась модель дебоширила.

«Вы кидались льдом и были пьяны, вас попросили перестать кидаться льдом, но вы не послушали», — написала eightsuu.

Другой пользователь отметил, что администрация отеля показала камеры наблюдения. На записях видно, как компания девушки дерется с другими отдыхающими, в то время как охрана пляжа пыталась их разнять.