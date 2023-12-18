Эксклюзив 18 декабря 2023, 21:39 «Всегда был на позитиве». Ведущий Васильев рассказал о последнем общении с Дмитрием Красиловым Шоумен Николай Васильев: Красилов всегда был очень простым и позитивным РИА «Новости»

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Еще недавно шоумен Дмитрий Красилов строил планы на жизнь, но все оборвала внезапная смерть. Звездный ведущий Николай Васильев рассказал «360», что общался с артистом чуть больше месяца назад. Тогда танцор поведал ему о своих творческих идеях.

По словам Васильева, он часто встречался с Красиловым на различных мероприятиях. И артист всегда производил исключительно позитивное впечатление.

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«Он был очень добрый, очень харизматичный, очень энергичный. Всегда прикалывался. Я с ним пересекался постоянно на мероприятиях, так как очень часто вел всякие красные дорожки, и премии и просто приходил в качестве гостя. Он был очень простой. Несмотря на то, что он был известный, популярный. В нем не было этой звездной болезни. Всегда был на позитиве», — рассказал шоумен.

Последний раз Васильев встречался с Красиловым совсем недавно — 7 ноября на премии «Человек года».

«Я там был ведущим на красной дорожке, ну и он приходил в качестве гостя, в качестве номинанта. Мы с ним тоже пообщались, интервью взяли у него. Он тогда говорил, что у него песня новая вышла, „Астролог“, кажется, называется», — сообщил ведущий.

Ранее стало известно, что Дмитрия Красилова обнаружили мертвым в его квартире в Москве. Накануне танцору стало плохо на работе, и он уехал домой. После этого Красилов перестал выходить на связь и не открывал дверь квартиры. В понедельник утром ее выломали сотрудники МЧС и обнаружили тело артиста без признаков жизни. Причина его смерти пока неизвестна. Актеру было 29 лет.

Дмитрий Красилов стал известен после съемок в клипе на песню UNO группы Little Big. Танцор с необычной внешностью получил в народе прозвище «Пухляш».