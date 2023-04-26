26 апреля 2023, 12:35
Стал известен покупатель замка Пугачевой в Подмосковье
Шоумен Стас Барецкий купил замок Пугачевой и Галкина за 450 миллионов рублей
Известный шоумен Стас Барецкий приобрел замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в деревне Грязь за 450 миллионов рублей. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».
«Да, это так. Я уже давно говорил, что собираюсь покупать замок. Переговоры шли, мы торговались, все серьезно. Теперь сделка прошла, и я могу говорить про это смело», — рассказал шоумен.
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Барецкий отметил, что сами переговоры шли очень тяжело. Теперь на месте замка появится крематорий, который он назвал самым большим в Европе.
«Или даже самый большой во всем мире. Там появятся ритуальные магазины, морг, склады. Сам замок хороший, мне еще и место нравится очень. Точная сумма около 450 миллионов рублей, мы купили замок вместе с компаньонами», — добавил шоумен.
По словам Барецкого, Пугачева торопилась провести сделку, потому что нуждалась в деньгах.
Ранее стало известно, что Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь за миллиард рублей, писал RT. После этого появилась информация, что его приобрел неизвестный бизнесмен, которым оказался Барецкий.
*Артист Максим Галкин признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента
Алла Пугачева
Бизнес
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