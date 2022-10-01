Пугачева продаст свой замок в деревне Грязь за миллиард рублей | 360°

Знаменитости 01 октября 2022, 14:31 Поделиться Telegram

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Viber Пугачева продаст свой замок в деревне Грязь за миллиард рублей Mash: Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь, оценив его в 1 млрд рублей РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева перед отъездом из России выставила на продажу замок в деревне Грязь. Артистка также забрала из школы документы своих детей, сообщил Telegram-канал Mash.

Стоимость недвижимости Пугачева оценила в 1 000 000 000 рублей. Пока замок не обрел новых владельцев, за ним присматривает ее внук Никита Пресняков, который там же и живет. Директор певицы Елена Чупракова отказалась комментировать эту информацию, сообщил РЕН ТВ.

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Пугачева попросила руководство школы, в которой учились ее дети Гарри и Лиза, подготовить их личные дела, данные об успеваемости и других заслугах, а также медицинские карты. Об этом рассказали родители других учеников.

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Артистка покинула Россию 29 сентября вместе со своими детьми. Никаких комментариев она не дала. Известно, что обратного билета у нее нет.

Ранее Пугачева пообещала во время пребывания в России «набить морду одному человеку». Удалось ли ей осуществить план, неизвестно.

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