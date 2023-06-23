Эксклюзив 23 июня 2023, 12:41 «Совершил поп-революцию». Иосиф Пригожин — об умершем год назад Юре Шатунове Продюсер Иосиф Пригожин заявил в годовщину смерти Юры Шатунова, что его песни все помнят РИА «Новости»

Читать 360tv в

Песни Юры Шатунова запомнили надолго, ведь он пел искренне и произвел революцию в поп-музыке. Продюсер Иосиф Пригожин в первую годовщину смерти артиста поделился с «360» своими воспоминаниями.

«Помню Юру Шатунова как человека, который совершил поп-революцию в момент перехода от Советского Союза к современной России. Он сумел завоевать миллионы сердец, исполнить такие песни, которые до сих пор остались у всех в памяти», — сказал он.

Реклама

По словам Иосифа Пригожина, феномен Юры Шатунова заключался в его искренности, честности и ненадуманности образа. Он пел от души и от сердца.

«Это не было запрограммировано, как в Советском Союзе, когда люди как роботы, пели в один голос и песни исключительно патриотического содержания. Он пел о любви, был сиротой из детского дома», — заявил продюсер.

Юра Шатунов умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет из-за острой сердечной недостаточности. У него остались жена и двое детей. Солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина сказала, что в последний раз виделась с музыкантом на концерте в «Лужниках». Она назвала его немногословным, но дружелюбным и незаносчивым человеком. Певица объяснила, что Юру Шатунова полюбили за простые понятные всем песни.