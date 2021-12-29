Сотрудники детдомов отказались от подарков Моргенштерна

Детские дома в нескольких сибирских городах отказались от подарков, которых им сделал под Новый год рэпер Моргенштерн. Он заказал для сотрудников наборы суши.

Сеть ресторанов доставки «Сан Суши Сендо» уточнила, что причина не связана с репутацией музыканта.

«В каких-то детских домах был карантин и никого не пускали. Доставку заказа произвести не получилось. Если карантин, как мы можем зайти в государственное учреждение, где находятся дети?» — сообщили в администрации сети радиостанции «Говорит Москва».

Тем не менее, по этим данным, сотрудники нескольких детдомов в Красноярске, Братске, Саянске наборы приняли.

Ранее клип на песню Моргенштерна «Розовое вино — 2», из-за которого против рэпера завели дело о пропаганде наркотиков, исчез из общественного доступа на YouTube-канале. При попытке посмотреть его появляется сообщение: автор ограничил к нему доступ. Еще один клип, на песню Family, который тоже проходил экспертизу, на данный момент доступен для зрителей.

На прошлой неделе Моргенштерн выпустил еще один клип, в котором использовал аудиодорожку из сюжета «360» об очередных обвинениях о пропаганде наркотиков.