Состояние здоровья Галины Волчек стабилизировалось

Худрука московского театра «Современник» Галину Волчек госпитализировали, но сейчас ее состояние уже стабилизировалось. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Как сказали врачи, состояние Галины Борисовны стабилизировалось, и мы очень надеемся, что она вскоре пойдет на поправку и вернется в театр», — приводит РИА «Новости» слова пресс-службы.

О госпитализации Волчек стало известно утром 23 декабря. По словам директора «Современника» Игоря Попова, она попала в больницу из-за воспаления легких. Помощница худрука Розанна также подтвердила «360», что Волчек болеет и находится под наблюдением врачей, но сообщать подробности не стала.

Галина Волчек стала художественным руководителем театра «Современник» в 1989 году. Она является одним из самых известных современных режиссеров, а также актрисой театра и кино.