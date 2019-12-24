    24 декабря 2019, 09:49

    Назван предположительный диагноз Галины Волчек

    Андрей Иванов

    Худрука московского театра «Современник» экстренно госпитализировали с воспалением легких. Об этом РИА «Новости» рассказал директор театра Игорь Павлов.
    Назван предположительный диагноз Галины Волчек

    «Галина Борисовна госпитализирована, она находится в Боткинской больнице» , — приводит агентство слова Павлова.

    Ранее СМИ сообщили, что Волчек попала в больницу 23 декабря в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем. Официального подтверждения этой информации нет. Помощница режиссера Розанна во время беседы с «360» сообщила, что Волчек действительно болеет, однако комментировать ее состояние не стала.

    Народная артистка СССР Галина Волчек стала главным режиссером «Современника» в 1972 году. В 1996 году она заняла пост художественного руководителя этого московского театра. Волчек поставила около 30 спектаклей и сняла более 10 фильмов в качестве режиссера.

    Кроме того, она исполнила множество ролей в кино. В ее фильмографии значатся такие ленты, как «Дон Кихот», «Берегись автомобиля», «Король Лир», «Осенний марафон», «Уникум», «Про Красную Шапочку» и другие.