Назван предположительный диагноз Галины Волчек

«Галина Борисовна госпитализирована, она находится в Боткинской больнице» , — приводит агентство слова Павлова.

Ранее СМИ сообщили, что Волчек попала в больницу 23 декабря в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем. Официального подтверждения этой информации нет. Помощница режиссера Розанна во время беседы с «360» сообщила, что Волчек действительно болеет, однако комментировать ее состояние не стала.

Народная артистка СССР Галина Волчек стала главным режиссером «Современника» в 1972 году. В 1996 году она заняла пост художественного руководителя этого московского театра. Волчек поставила около 30 спектаклей и сняла более 10 фильмов в качестве режиссера.

Кроме того, она исполнила множество ролей в кино. В ее фильмографии значатся такие ленты, как «Дон Кихот», «Берегись автомобиля», «Король Лир», «Осенний марафон», «Уникум», «Про Красную Шапочку» и другие.