Помощница Волчек подтвердила сведения о болезни актрисы

СМИ рассказали о госпитализации российского режиссера Галины Волчек. Артистка якобы впала в кому. Ее помощница Розанна в беседе с «360» не стала комментировать состояние Волчек.

Женщина объяснила, что пока ей не удалось переговорить ни с кем из врачей, и посоветовала обратиться за подробностями в театр «Современник».

«У меня нет никакой информации, кроме того, что она болеет. <…> Я ни с кем из врачей не разговаривала. Звоните в театр», — сказала Розанна.

Ранее стало известно, что Волчек с вечера 23 декабря находится в одной из столичных клиник. 86-летняя артистка, говорилось в публикациях, была госпитализирована после жалоб на боли в груди и врачебного осмотра.

Во вторник, по имеющимся данным, худрук «Современника» впала в кому. Официального подтверждения этой информации нет.

Галине Волчек принадлежит свыше 30 театральных и 14 кинопостановок. Один из наиболее известных российских режиссеров современности, она играла во многих спектаклях и фильмах. С 1989 года является художественным руководителем театра «Современник».