Помощница Волчек подтвердила сведения о болезни актрисы
Женщина объяснила, что пока ей не удалось переговорить ни с кем из врачей, и посоветовала обратиться за подробностями в театр «Современник».
«У меня нет никакой информации, кроме того, что она болеет. <…> Я ни с кем из врачей не разговаривала. Звоните в театр», — сказала Розанна.
Ранее стало известно, что Волчек с вечера 23 декабря находится в одной из столичных клиник. 86-летняя артистка, говорилось в публикациях, была госпитализирована после жалоб на боли в груди и врачебного осмотра.
Во вторник, по имеющимся данным, худрук «Современника» впала в кому. Официального подтверждения этой информации нет.
Галине Волчек принадлежит свыше 30 театральных и 14 кинопостановок. Один из наиболее известных российских режиссеров современности, она играла во многих спектаклях и фильмах. С 1989 года является художественным руководителем театра «Современник».