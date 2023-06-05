Знаменитости 05 июня 2023, 14:21 Собчак рассказала об уговорах Соловьева прийти к нему на канал Собчак заявила, что Соловьев звонил ей и приглашал прийти на его канал РИА «Новости»

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Телеведущая Ксения Собчак заявила, что журналист Владимир Соловьев уже не раз звонил ей и приглашал стать участницей его шоу. Такое признание блогер сделала в интервью со Стасом Васильевым. Ролик Собчак опубликовала на своем YouTube -канале.

«Это был первый эфир Соловьев Live, хочу напомнить», — сказала Собчак.

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Она добавила, что телеведущий тогда пообещал, что взамен придет на интервью к ней, но в итоге этого так и не произошло.

Ранее Собчак ответила назвавшей ее ведьмой народной артистке России Татьяне Васильевой. Телеведущая отметила, что ведьма, по ее мнению, — ведающая женщина, и эту характеристику восприняла как комплимент.

В середине апреля стало известно, что против Собчак не будут возбуждать дело о публикации фейков. В начале октября 2022 года полиция просила открыть уголовное производство против журналистки из-за фейков о государственной власти.