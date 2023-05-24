Знаменитости 24 мая 2023, 01:03 «Не призывайте сжечь». Собчак иронично ответила назвавшей ее ведьмой Васильевой Собчак назвала комплиментом слово «ведьма», прозвучавшее в ее адрес от актрисы Васильевой РИА «Новости»

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Телеведущая Ксения Собчак ответила на критику народной артистки России Татьяны Васильевой, которая в одном из своих интервью назвала ее ведьмой. По ее словам, каждое слово актрисы она восприняла как комплимент.

«Ведьма — это ведающая женщина, я лично так поняла. Так что эту характеристику воспринимаю как комплимент! Главное, чтобы Татьяна Васильева не призывала меня сжечь, а то ведь и до этого дойдет», — написала Собчак на своей странице в соцсети.

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Артистка высказалась в адрес Собчак в ходе интервью телеведущему Вячеславу Манучарову для его проекта «Эмпатия Манучи». По словам Васильевой, у журналистки нет жалости к другим людям.

«Она не любит никого: ни страну, ни людей. И пользуется теми, кто боготворит ее еще пока», — отметила актриса.

Васильева вспомнила, что Собчак звала ее на интервью, но она отказалась. Свое нежелание общаться с журналисткой в формате интервью артистка объяснила тем, что та нередко «провоцирует так, что потом человек не поднимется».

«Притом она дьявол в обличье милой, доброжелательной девушки, но она дьявол», — резюмировала она.

Ранее телеведущая Ксения Собчак вступилась за ведущую программы Юлию Высоцкую, которую раскритиковали в Сети из-за ее старых рецептов.