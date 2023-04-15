15 апреля 2023, 09:59
Против Собчак не стали возбуждать дело о публикации фейков
ТАСС: СК отказал в возбуждении дела против Собчак о распространении фейков
СК России не будет возбуждать уголовное дело в отношении российской журналистки и блогера Ксении Собчак, в действиях которой полиция усмотрела распространение фейков о власти. Об этом сообщил источник ТАСС.
«Следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ксении Анатольевны Собчак», — отметил собеседник агентства.
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В начале октября 2022 года правоохранители попросили завести дело на Собчак из-за фейков о государственной власти. В частности, речь шла о фейке про госфинансировании фестивалей. Журналистке грозило до трех лет лишения свободы.
Через месяц Собчак фразой «я в беде» оценила ситуацию с уголовным делом против ее коммерческого директора Кирилла Суханова, который попал под подозрение в вымогательстве у руководителя госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.
В конце марта Суханову и его сообщникам — бывшему главреду Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву продлили арест до 24 июня.
Уголовное дело
Ксения Собчак
Журналистика
Следственный комитет России
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