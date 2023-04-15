Общество 15 апреля 2023, 09:59 Против Собчак не стали возбуждать дело о публикации фейков ТАСС: СК отказал в возбуждении дела против Собчак о распространении фейков РИА «Новости»

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СК России не будет возбуждать уголовное дело в отношении российской журналистки и блогера Ксении Собчак, в действиях которой полиция усмотрела распространение фейков о власти. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ксении Анатольевны Собчак», — отметил собеседник агентства.

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В начале октября 2022 года правоохранители попросили завести дело на Собчак из-за фейков о государственной власти. В частности, речь шла о фейке про госфинансировании фестивалей. Журналистке грозило до трех лет лишения свободы.

Через месяц Собчак фразой «я в беде» оценила ситуацию с уголовным делом против ее коммерческого директора Кирилла Суханова, который попал под подозрение в вымогательстве у руководителя госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

В конце марта Суханову и его сообщникам — бывшему главреду Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву продлили арест до 24 июня.