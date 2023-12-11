Знаменитости 11 декабря 2023, 05:43 Собчак раскрыла причину госпитализации Пригожина Собчак рассказала о самочувствии госпитализированного Пригожина РИА «Новости»

Читать 360tv в

Телеведущая Ксения Собчак дозвонилась до музыкального продюсера Иосифа Пригожина, чтобы узнать о причинах его внеплановой госпитализации. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Просто сильный грипп, есть подозрение на пневмонию, лежу в Лапино у Курцера. С чего паника, не понимаю», — ответил Пригожин журналистке.

Реклама

До этого директор продюсерского центра, первый ассистент Пригожина Станислав Калинкин сообщил о его госпитализации, но без подробностей и указания причин.

Проблемы со здоровьем у продюсера отмечались и раньше. В начале 2021 года он перенес COVID-19 в тяжелой форме. После этого Пригожин призвал всех россиян сделать прививку от коронавируса.

Ранее дочь музыкального продюсера и певицы Валерии — 26-летняя Даная — перенесла микроинсульт. По словам девушки, всему виной стрессы и последствия аварии шестилетней давности, так как те удары не прошли бесследно.

Стали известны и планы Пригожина на Новый год. Он рассказал, что его супруга выступит на двух праздничных концертах. В среднем, одно ее выступление стоит порядка трех миллионов рублей, пояснил продюсер.