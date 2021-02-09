«Чуть не умер!» Переболевший ковидом Пригожин дал совет россиянам

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, перенесший COVID-19 в тяжелой форме, рассказал «360» о своем самочувствии после выписки из больницы. Пригожин призвал всех сделать прививку от коронавируса.

Продюсер ранее рассказал, что вместе со своей супругой, певицей Валерией, заразился коронавирусом во время отдыха в Дубае. В отличие от жены, которая перенесла COVID-19 в легкой форме, у Пригожина возникли осложнения, и врачам пришлось подключать его к кислороду.

Продюсер сообщил «360» о своем состоянии после выписки из больницы.

«Спасибо, уже лучше. Пойду на поправку», — сказал продюсер.

Пригожин признался, что ему нечего добавить к тому, о чем он уже сообщал в социальных сетях, комментируя свою болезнь.

«Смешно мне вам рассказывать про все свои симптомы. Чуть не умер, выжил, слава богу», — сказал Пригожин.

Он также призвал всех своих близких привиться российской вакциной от коронавируса.

«Всех своих друзей, близких я умоляю привиться. Привиться „Спутником V“ и гордиться тем, что у нас есть вакцина, что мы — страна № 1 в мире. <…> Лично я жалею, что не сделал вакцину. Я всем своим друзьям, всем посоветовал, а сам не сделал. Почти 13 человек у меня выпало друзей из записной книжки, потому что они не сделали вакцину, потому что они не защитили свои легкие», — сообщил он.

Пригожин выразил благодарность всем врачам, которые помогли ему вылечиться.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее сообщил о подаче заявки на регистрацию вакцины «Спутник V» в странах Евросоюза.