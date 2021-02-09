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    09 февраля 2021, 15:45

    «Чуть не умер!» Переболевший ковидом Пригожин дал совет россиянам

    Александр Блинов, Екатерина Андронова

    Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, перенесший COVID-19 в тяжелой форме, рассказал «360» о своем самочувствии после выписки из больницы. Пригожин призвал всех сделать прививку от коронавируса.

    «Чуть не умер!» Переболевший ковидом Пригожин дал совет россиянам

    Продюсер ранее рассказал, что вместе со своей супругой, певицей Валерией, заразился коронавирусом во время отдыха в Дубае. В отличие от жены, которая перенесла COVID-19 в легкой форме, у Пригожина возникли осложнения, и врачам пришлось подключать его к кислороду.

    Продюсер сообщил «360» о своем состоянии после выписки из больницы.

    «Спасибо, уже лучше. Пойду на поправку», — сказал продюсер.

    Пригожин признался, что ему нечего добавить к тому, о чем он уже сообщал в социальных сетях, комментируя свою болезнь.

    «Смешно мне вам рассказывать про все свои симптомы. Чуть не умер, выжил, слава богу», — сказал Пригожин.

    Он также призвал всех своих близких привиться российской вакциной от коронавируса.

    «Всех своих друзей, близких я умоляю привиться. Привиться „Спутником V“ и гордиться тем, что у нас есть вакцина, что мы — страна № 1 в мире. <…> Лично я жалею, что не сделал вакцину. Я всем своим друзьям, всем посоветовал, а сам не сделал. Почти 13 человек у меня выпало друзей из записной книжки, потому что они не сделали вакцину, потому что они не защитили свои легкие», — сообщил он.

    Пригожин выразил благодарность всем врачам, которые помогли ему вылечиться.

    Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее сообщил о подаче заявки на регистрацию вакцины «Спутник V» в странах Евросоюза.