Знаменитости 10 декабря 2023, 21:53 Иосиф Пригожин попал в больницу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Продюсер попал Иосиф Пригожин попал в больницу. Об этом «360» сообщил директор продюсерского центра, первый ассистент Пригожина Станислав Калинкин.

«Полагаю, что не очень здоровье. Внеплановая [госпитализация]. К сожалению, у меня пока нет деталей и причин его госпитализации», — рассказал Калинкин.

Реклама

Сам Пригожин ранее отказался общаться с корреспондентом РИА «Новости», пояснив, что ему ставят капельницу.

В апреле 2023 года Иосифу Пригожину стало плохо на съемках шоу «Звезды сошлись». Скорую помощь вызвали прямо на съемочную площадку. Прибывшие медики диагностировали у продюсера транзиторную ишемическую атаку. Его не стали госпитализировать, оставив под наблюдением врачей.

В октябре 2021 года Иосиф Пригожин перенес COVID-19 в тяжелой форме. Продюсер признался, что чуть не умер из-за болезни.

В конце октября 2023 года стало известно, что дочь Иосифа Пригожина и певицы Валерии 26-летняя Даная перенесла микроинсульт.