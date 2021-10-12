Собчак прибыла на допрос по делу о смертельном ДТП

Телеведущая Ксения Собчак прибыла на допрос в Главное следственное управление московского главка МВД. Показания по делу о смертельном ДТП в Сочи она будет давать в качестве свидетеля, сообщило «МВД Медиа».

По предварительной информации, 9 октября, около 21:00, на автодороге Адлер — «Альпика-Сервис» при совершении обгона водитель такси Mercedes, в котором ехали Собчак и ее ассистентка, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen.

В результате одна из пассажирок в этой иномарке умерла на месте аварии. Водителя доставили в больницу. Ему 27 лет, у него выявили перелом бедра и должны прооперировать. Вторая пассажирка также была госпитализирована. Ей 30 лет, за ее жизнь борются врачи.

Погибшая в ДТП женщина занималась проведением авторских фитнес-туров. У нее осталась шестилетняя дочь. Собчак пообещала, что окажет помощь близким погибшей и пострадавшим.

Сегодня водителю автомобиля Mercedes было предъявлено обвинение. Он признал свою вину, ближайшие два месяца мужчина проведет под домашним арестом.

Сама Собчак в результате ДТП получила сотрясение головного мозга и ушибы.