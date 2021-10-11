Сотрясение мозга и множественные ушибы. Собчак прошла медосвидетельствование

Ведущую Ксению Собчак осмотрели специалисты. Она прошла медицинское освидетельствование после смертельного ДТП в Сочи. В заключении указали полученные журналисткой травмы.

Медицинский документ показали в шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». Собчак осматривали в элитной клинике «Лапино». Владельцем медучреждения является близкий друг семьи ведущей Марк Курцер.

Журналистке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Врачи выявили у нее сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины и другие травмы.

В заключении указано, что Собчак рекомендовано выполнить УЗИ брюшной полости и КТ грудной клетки. Ведущей также назначили лечение.

В МВД РФ ранее сообщили, что Ксении Собчак и пассажирам Mercedes предстоит явиться на допрос по делу о смертельной аварии в Сочи. Его ход взяло под контроль руководство следственного департамента ведомства.

В ДТП, которое произошло 10 октября, погибла женщина. Она скончалась на месте от полученных травм. Собчак пообещала помочь водителю Volkswagen — в него врезался Mercedes с журналисткой.