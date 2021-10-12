Стало известно о состоянии водителя Ксении Собчак в момент смертельной аварии

Появились данные медицинского освидетельствования водителя Ксении Собчак, попавшего в смертельное ДТП в Сочи. Мужчина был трезв, сообщила газета «Комсомольская правда».

После смертельной аварии никто из ее участников не отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

«Ни у одного водителя не нашли в крови алкоголь. Все были полностью трезвы», — сообщили в правоохранительных органах.

Водитель Ксении Собчак управлял арендованным автомобилем. В компании, которая сдавала Mercedes в аренду, рассказали, что на линию мужчина вышел здоровым, он не жаловался на самочувствие.

Сочинского таксиста Олега Цоя, перевозившего телеведущую, отправили под домашний арест сроком на два месяца.

Сама Ксения Собчак в результате аварии получила множественные травмы, включая сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей.

Смертельная авария произошла 9 октября на пути из Адлера в Красную Поляну. Mercedes Ксении Собчак выехал на полосу встречного движения и ударил Volkswagen. Пассажирка легковушки скончалась.