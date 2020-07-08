Собчак попросили проверить на связи с чешской разведкой. Она ответила коммунистам

Партия «Коммунисты России» попросила проверить Ксению Собчак на возможную причастность к разведке Чехии. Телеведущая заверила, что с этой страной ее связывает только любовь к сладкому.

«Меня с Чехией, кроме любви к чешским сладостям, ничего больше не связывает. Путешествую я туда крайне редко. Там была за всю жизнь три раза», — сказала Собчак «Газете.ru».

Она добавила, что такой просьбой «Коммунисты России» решили просто напомнить о себе. По мнению ведущей, без подобной новости про политиков бы никто не вспомнил.

Ранее исполнительный секретарь ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович призвал контрразведку ФСБ проверить информацию о Собчак. Он попросил выяснить, не связана ли ведущая, ее супруг и бывшие мужья с разведкой Чехии.

Причиной такой инициативы стала поддержка со стороны Собчак советника Роскосмоса Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене.

«Активность Собчак в том случае, если Сафронов действительно виновен в шпионаже, может свидетельствовать о выполнении ей чьего-то задания», — приводит слова Малинковича Ura.ru.

Ивана Сафронова задержали 7 июля по подозрению в государственной измене. Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста до 6 сентября.