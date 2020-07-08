Советника Рогозина не уволили из Роскосмоса после ареста

Задержанный по подозрению в госизмене Иван Сафронов продолжает оставаться сотрудником Роскосмоса. Об этом «360» рассказали в пресс-службе госкорпорации.

«Иван Сафронов является сотрудником корпорации „Роскосмос“», — сказал представитель пресс-службы. Корреспонденту «360» также сообщили, что арест пока не повлиял на работу советника.

Сафронова задержали сотрудники ФСБ 7 июля. Они предполагают, что журналист мог передавать секретные военно-технические сведения одной из служб НАТО. Адвокат Сафронова рассказал, что журналиста подозревают в связях с чешскими спецслужбами.

Экс-журналист будет арестован до 6 сентября, такое решение принял Лефортовский суд Москвы. По статье за госизмену максимальное наказание 20 лет тюрьмы.