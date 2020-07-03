Собчак показала одну из жертв растления в Среднеуральском женском монастыре

Ксения Собчак опубликовала своем Instagram видео с главной героиней фильма про Среднеуральский женский монастырь. На кадрах белокурая Христина плачет. Телеведущая рассказала, что девушка спрашивала, за что ее растлили, но монахини ответили ей обвинением в воровстве.

Собчак начала снимать документальный фильм про жизнь в Среднеуральском женском монастыре, который будет теперь не о церкви, а о сексуальном насилии подростков-послушников.

«Этот фильм будет о насилии, которому подвергались дети в Среднеуральском женском монастыре», — написала в тексте поста телеведущая. Героиня фильма Христина рассказала, что пострадала от насильственных действий. Во время съемок фильма она обратилась к тем, кто ее растлил. Она спросила, почему с ней так поступили, но в ответ услышала обвинения в воровстве. Их девушка опровергла, она готова подтвердить свою правду на детекторе лжи.

Собчак считает своим долгом придать огласку тому, что происходило в монастыре.

«Моя задача, как журналиста, только одна: чтобы о насилии в монастыре узнало как можно больше людей и тех детей, которые сейчас живут там, удалось бы вытащить из монастыря и из-под „опеки“ Сергия и его секты», — написала ведущая.

Ранее о том, что в монастыре о сексуальном насилии в церкви рассказал режиссера и команды Собчак Сергей Ерженков.