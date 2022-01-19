Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на скандал, разгоревшийся на борту самолета, в котором летела Анастасия Волочкова. Балерина с маской на подбородке поспорила с бортпроводником об антиковидных мерах.

«Два протокола составили на мою любимку — за отсутствие маски и мелкое хулиганство. Вразнос пошла девка!» — написала Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Перепалку из-за маски Волочкова устроила, когда возвращалась в Москву после своего отпуска на Мальдивах. Она не хотела надевать средство защиты положенным образом. Маска висела на подбородке, не закрывая рот и нос. В ответ на замечания артистка и ее спутник начали спорить и указывать на то, что другие пассажиры тоже находятся в салоне без маски.

В какой-то момент Волочкова уселась на пол и продолжила доказывать, что проводник обратился к ней только потому, что она известный человек. Ее спутник говорил, что бортпроводник ведет себя как клоун, но тот в ответ пояснял, что просто напоминает о необходимости соблюдать правила. Также мужчина предупредил, что Волочкову передадут полиции, если ситуация не изменится. В итоге в аэропорту Шереметьево балерину и ее приятеля задержали.

В пресс-службе МВД позже заявили, что балерина вела себя неадекватно при задержании и даже оскорбляла сотрудников при исполнении.