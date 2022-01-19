Волочкова может попасть в тюрьму из-за носа без маски. В худшем случае ей даже грозит уголовка

Анастасия Волочкова попала в очередной скандал. Возвращаясь в Москву с Мальдив, балерина, по словам бортпроводников, отказывалась надевать маску должным образом в самолете. Сама артистка уверена, что ее оговорили. Тем не менее административное дело уже завели. А если кто-то заразится и погибнет, звезде может грозить и уголовка.

Балерина Анастасия Волочкова устроила скандал на борту самолета, возвращавшегося с Мальдив. Она отказывалась надевать маску как следует, и бортпроводники, по их словам, были вынуждены сообщить о дебоширке по прилете в Москву в полицию. Волочкову, ее спутника и экипаж самолета несколько часов продержали в отделении.

Возлюбленный Волочковой Сергей рассказал «360», что порядка 70% пассажиров были без масок, но претензии от экипажа поступали якобы только звездной паре. Попавший на видео конфликт с бортпроводником, по данным Сергея, произошел из-за того, что Волочкова приспустила маску, чтобы выпить кофе.

При этом в Сети появились видео с другого ракурса, где видно, как балерина спорит с бортпроводниками. Маска у нее висит на подбородке и не закрывает рот и нос. Даже на видео, где она снимает сама себя, маска не покрывает нос, что тоже считается нарушением.

По словам бортпроводников, ситуация осложнялась тем, что Волочкова якобы была в нетрезвом состоянии. Медицинское освидетельствование подтвердило у нее алкогольное опьянение.

В пресс-службе МВД позднее заявили, что балерина вела себя неадекватно при задержании и даже оскорбляла сотрудников при исполнении — из-за этого дело передадут в следственные органы, где на Волочкову могут завести дело по новому составу.

Позиция Волочковой

Сначала в Instagram балерины появилось видео из автомобиля, где пара рассказывает, что их уже отпустили. Сергей добавляет, что полицейские были очень приятными людьми, среди которых даже нашлись поклонники творчества его спутницы.

«Все у нас отлично, все у нас хорошо. Пообщались с полицейскими — золотые ребята, вообще», — сказал Сергей.

Однако позднее Анастасия Волочкова заявила, что собирается подать в суд на бортпроводника, который делал ей замечания и в итоге вызвал полицию.

«Я, естественно, буду подавать в суд иск, это дело моего принципа, моей чести, достоинства. За клевету, за то, что люди докопались просто из-за ничего», — объяснила Волочкова «360».

Изначально она уверяла, что конфликт случился из-за того, что она уступила свое место ребенку, который пришел с ней пообщаться.

В разговоре с «360» Волочкова сравнила произошедшее в самолете с инцидентом в Дивееве. Тогда ее тоже оштрафовали за нарушение антиковидных мер. Несмотря на общий запрет для туристов из-за вспышек коронавируса, Волочкова приехала в монастырь на богомолье и сопровождала свое путешествие фото- и видеоотчетами в соцсетях.

Как наказывают за отсутствие маски

На Анастасию Волочкову уже составили административные материалы о мелком хулиганстве и невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Ей грозит штраф до 30 тысяч рублей и арест до 15 суток.

Юрист Андрей Лухин пояснил «360», что даже спущенная с носа маска является нарушением, так как средства индивидуальной защиты в первую очередь должны закрывать орган дыхания.

За отказ надеть средство индивидуальной защиты в общественном месте предполагается административная ответственность в виде штрафа, добавил юрист. Однако ситуация может приобрести более серьезный оборот.

«Если из-за того, что она была без маски, кто-то заразится и в итоге погибнет, то [предусмотрена] уголовная ответственность. Но это крайне сложно доказуемо», — заявил Лухин.