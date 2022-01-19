«Мы прилетели, нас арестовали». Полицейские забрали Волочкову и ее бойфренда с самолета после скандала

Полицейские отконвоировали Анастасию Волочкову и ее возлюбленного Сергея по территории столичного аэропорта Шереметьево после конфликта на борту самолета. Звезда отказалась надевать медицинскую маску.

Ролик, на котором видно, как балерина и ее ухажер идут по территории воздушной гавани опубликовал на своей странице в Instagram сам Сергей.

«Нас арестовала вся полиция», — сказал с улыбкой мужчина.

Волочкова шла рядом с ним, и, несмотря на сложившуюся ситуацию, тоже была в хорошем настроении. Балерина улыбалась и смеялась на камеру.

Вероятно, правоохранители вели пару в отделение полиции. Пока не сообщается, что может грозить известной балерине. Скорее всего, Волочковой выпишут штраф.

Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала во время своего возвращения из отпуска на Мальдивских островах. Во время перелета в Москву балерина отказалась надевать медицинскую маску, из-за чего вступила в словесную перепалку с бортпроводниками.

По прилету в Шереметьево ее уже встречали правоохранители. На кадрах видно, как сначала Волочкова ругается с бортпроводницей, а после посадки с полицейскими уже разговаривал ее спутник.