Собчак не сообщила МВД о втором гражданстве | 360°

Знаменитости 27 октября 2022, 14:51 Собчак не сообщила МВД о втором гражданстве МВД заявило, что Собчак не сообщала о наличии у нее гражданства Израиля РИА "Новости"

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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не поставила в известность МВД России о том, что получила израильское гражданство. Об этом правоохранительные органы сообщили ТАСС.

«Ксения Собчак не уведомила Главное управление по вопросам миграции МВД России о наличии у нее гражданства Израиля. Согласно закону, она должна была это сделать в течение нескольких месяцев после получения второго гражданства», — заявил собеседник агентства.

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Накануне стало известно, что Собчак покинула Россию и по израильскому паспорту попала в Литву. С таким гражданством человеку не нужна специальная виза. Литовские пограничники проверили подлинность документа и пропустили ее через границу.

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Тверской суд Москвы 26 октября арестовал коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова, а также экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского. Они проходят по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Также появилась информация о том, что сама Собчак является фигуранткой дела. В прошедшую среду в ее подмосковном доме прошли обыски.

Собчак написала в своем Telegram-канале о том, что арест Суханова — недоразумение. Телеведущая выразила надежду, что в скором времени в ситуации разберутся.