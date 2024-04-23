Знаменитости 23 апреля 2024, 10:37 Собчак и Урганту пришлось объясняться за гонорары от Блиновской Mash: Собчак и Урганту пришлось отчитываться перед налоговой из-за Блиновской РИА «Новости»

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Российские звезды Ксения Собчак, Иван Ургант, Клава Кока и Роман Билык из группы «Звери» отчитывались перед налоговой из-за гонораров, полученных от арестованной блогерши Елены Блиновской. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, четыре года назад Блиновская пригласила Клаву Коку на роскошную вечеринку, а спустя год торжественно отпраздновала свой сорокалетний юбилей, потратив 119 миллионов рублей. Ведущими праздника были Ксения Собчак и Иван Ургант, а за музыкальную часть вечера отвечала группа «Звери».

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«Королева марафонов» переводила артистам гонорары с разных юридических лиц, поэтому звездам, работавшим с ней, пришлось предоставить в налоговую документы для проверки.

Адвокат Блиновской Наталья Сальникова рассказала о состоянии арестованной блогерши. По ее словам, «королева марафонов» чувствует себя не слишком хорошо, но держится. Ее супруг, бизнесмен Алексей Блиновский, недавно отправился в зону СВО.