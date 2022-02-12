СМИ сообщили, что Жириновский идет на поправку

Больной ковидом глава Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский постепенно идет на поправку. Об этом сообщило издание «Известия».

Согласно предварительным данным, температура политика и уровень кислорода в его крови уже пришли в норму. Однако глава ЛДПР по-прежнему дышит через кислородную маску.

Врачи Центральной клинической больницы, куда Жириновского привезли в начале февраля, советуются по вопросам его лечения с медиками из других больниц. Они проводят с коллегами онлайн-консультации.

Региональное отделение ЛДПР в Вологодской области запустило флешмоб «Передаем здоровье» в поддержку лидера партии Владимира Жириновского. Организация предложила записать короткое видео и поделиться им в соцсетях со специальным хештегом.

Вечером 10 февраля ряд СМИ сообщили, что состояние заболевшего ковидом 75-летнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось. По некоторым данным, он внезапно перестал узнавать окружающих. В пресс-службе политической организации данную информацию назвали «заявлением анонимных источников».