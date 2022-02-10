ЛДПР опровергла новость о переставшем узнавать людей Жириновском

Информация о том, что глава ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский перестал узнавать родных, не является достоверной. Такое заявление сделали в пресс-службе партии.

Недавно ряд СМИ сообщили, что состояние заболевшего ковидом 75-летнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось. По некоторым данным, он внезапно перестал узнавать окружающих. В пресс-службе политической организации данную информацию назвали «заявлением анонимных источников».

«В ЛДПР категорически опровергают заявление анонимных источников», — сообщило РИА «Новости».

Днем 10 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали с COVID-19 в больницу еще 2 февраля. Сейчас, как написало RТ, он находится в стабильном состоянии. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Политик ежедневно изучает прессу, а также дает поручения по телефону.

Региональное отделение ЛДПР в Вологодской области запустило флешмоб «Передаем здоровье» в поддержку лидера партии Владимира Жириновского. Организация предложила записать короткое видео и поделиться им в соцсетях со специальным хештегом.