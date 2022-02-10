ЛДПР запустила флешмоб в поддержку Жириновского

Региональное отделение ЛДПР в Вологодской области запустило флешмоб «Передаем здоровье» в поддержку лидера партии Владимира Жириновского. Об этом сообщили на странице во «ВКонтакте».

«Сейчас Владимир Жириновский борется с „омикроном“. Однако даже этот вирус, жестокий и коварный, не может остановить активного и жизнелюбивого лидера нашей партии», — заявили в региональном отделении партии.

Всем желающим поддержать Жириновского в борьбе с «омикроном» предлагают поступить по примеру его вологодских однопартийцев и присоединиться к флешмобу. Нужно записать короткое видео, как вы передаете друг другу рисунок в виде сердца с хештегом #здоровьяВВЖ. И выложить ролик у себя на странице в соцсети, опять же, с хештегом #здоровьяВВЖ.

В вологодском отделении ЛДПР заверили, что Жириновский обязательно получит все пожелания и теплые слова.

Во фракции ЛДПР ранее заявили, что сообщения в СМИ о здоровье Жириновского сильно преувеличены. Там сообщили, что лидер партии скоро вернется к полноценной работе, писал RT.