Знаменитости 06 марта 2023, 17:35 СМИ рассказали о душевном состоянии очнувшегося Костомарова Woman.ru: к очнувшемуся фигуристу Костомарову направили нейропсихолога РИА «Новости»

Читать 360tv в

Фигурист Роман Костомаров начал приходить в себя после комы и большую часть времени находится в сознании, однако его душевное состояние оставляет желать лучшего, написало издание Woman.ru со ссылкой на источники в «Коммунарке». Скоро к олимпийскому чемпиону начнет приходить нейропсихолог — пациенту предстоит психологическая реабилитация.

Источники СМИ пояснили, что Роман Костомаров осознает происходящее вокруг, понемногу двигается, хотя пока ему запретили вставать с постели. Масштабных улучшений нет, но наметилась положительная динамика. Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева, с которой побеседовало издание, пояснила, что именно теперь Костомарову нужна ментальная помощь: «если сознание начнет бунтовать, организм снова откажется бороться за жизнь».

Реклама

Специалист заметила, что олимпийскому чемпиону придется «принять себя другим человеком» и научиться жить по-новому, а это нелегко. Прежде чем наступит принятие, будут и злость, и ярость, и бессилие — все стадии. Потребуется глубинная работа.

Реклама

Фигурист находится в больнице с начала января. Врачи заподозрили у него двустороннюю пневмонию. Костомаров долго был подключен к аппарату ЭКМО, спасавшему ему жизнь, из-за чего начался некроз тканей. Он перенес инсульт и ампутацию одной стопы и удаление пятки и нескольких пальцев другой. СМИ также писали, что Роману Костомарову ампутировали кисти . Данные разнятся.