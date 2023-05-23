Знаменитости 23 мая 2023, 04:07 СМИ раскрыли детали смерти мужа Дианы Гурцкая в самолете mk.ru: первую помощь мужу Гурцкая Кучеренко оказала представившаяся врачом пассажирка РИА «Новости»

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Замминистра образования и науки Петр Кучеренко скончался в самолете. На борту чиновника пыталась спасти летевшая в числе остальных пассажиров врач. Как отметил «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения Ставропольского края, поводом вызова врачей скорой помощи значился «приступ эпилепсии».

«Врачи скорой помощи ждали посадки самолета в аэропорту. Поводом вызова значился „приступ эпилепсии“», — указано в статье.

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Клиническая смерть Кучеренко наступила в самолете. Когда мужчине стало плохо, представившаяся врачом пассажирка пыталась оказать ему первую помощь.

После посадки воздушного судна в Минеральных Водах на борт поднялась бригада врачей и реаниматологов. По информации источника издания, «врачи проводили все реанимационные мероприятия 49 минут».

Причиной смерти мужа Дианы Гурцкая, согласно предварительному анализу, мог быть тромб, сказано в статье.

Петр Кучеренко умер 20 мая. Ему было 46 лет. По данным Минобрнауки, мужчине стало плохо в самолете, во время возвращения из рабочей поездки с Кубы. В Минеральных Водах, где приземлился борт, врачи пытались оказать помощь, но спасти замминистра не удалось. Похороны Кучеренко пройдут 24 мая на Троекуровском кладбище.