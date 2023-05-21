Происшествия 21 мая 2023, 09:16 Замглавы Миннауки Петр Кучеренко умер по дороге на Кубу Замглавы Миннауки Петр Кучеренко умер, возвращаясь из командировки на Кубу Соцсети

Читать 360tv в

Статс-секретарь - заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко скончался 20 мая на 47-м году жизни, возвращаясь из рабочей командировки на Кубу. Информацию опубликовало Минобрнауки РФ на официальном сайте.

Мужчине стало плохо в самолете. Борт приземлился в Минеральных Водах — городе на юге России, в Ставропольском крае.

Реклама

«Врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось», — передали в ведомстве.

Родным и близким Кучеренко Министерство науки и высшего образования принесло глубокие соболезнования.

По данным Минобрнауки, Кучеренко получил должность статс-секретаря в июне 2021 года. За год до этого его назначили заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации. С 2014 до 2020 года Кучеренко руководил комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Мужчина был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Ранее «360» писал о смерти российского и узбекского актера и режиссера, члена союза кинематографистов России Рустама Уразаева. Он скончался в Москве на 66-м году жизни.