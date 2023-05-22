Общество 22 мая 2023, 12:42 Похороны Кучеренко пройдут на Троекуровском кладбище Замминистра науки Кучеренко похоронят на Троекуровском кладбище 24 мая РИА «Новости»

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Похороны статс-секретаря — замминистра науки и высшего образования Петра Кучеренко пройдут 24 мая на Троекуровском кладбище. Информацию об этом опубликовали на официальной странице его супруги, певицы Дианы Гурцкой во «ВКонтакте».

Панихиду проведут в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове с 11:00 до 12:00. После этого состоится переезд на Троекуровское кладбище. Церемония прощания и погребение продлится с 13:00 до 15:00. Информацию о месте поминок в группе не указали.

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Кучеренко умер на 47-м году жизни 20 мая. По данным Минобрнауки, ему стало плохо в самолете, когда он возвращался из рабочей поездки с Кубы. Самолет приземлился в Минеральных Водах. Там врачи пытались оказать помощь, но спасти замминистра не удалось.

Должность статс-секретаря Кучеренко получил в июне 2021 года. За год до этого он получил пост заместителя министра науки и высшего образования.