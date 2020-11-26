СМИ: Прилучный отправил заявление в полицию после нападения

В связи с этим правоохранители проведут опрос, заберут необходимые документы по полученным травмам. После этого они решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Если верить тому, что было опубликовано, — актер получил травмы средней степени тяжести. Но в любом случае необходим документ — лишь после этого будет принято решение. Пока в МВД данные, что это была драка», — рассказал источник.

Проверку по потасовке с участием Прилучного ведет УМВД Ленинградского района Калининграда. Сам актер несколько раз изменял свою историю о получении травм. Сначала он рассказал врачам в Москве, что неудачно упал. После артист заявил о нападении. При этом очевидцы утверждают, что спор между Прилучным и владельцем клуба «Завод» шел вокруг темы бокса. Стороны решили выяснить на практике, кто из них настоящий боец. Актер проиграл поединок.

О госпитализации Прилучного стало известно 23 ноября. Актер попал в московскую больницу имени Пирогова. Врачи диагностировали перелом костей лица, ссадины и ушибы головы. Позже Прилучный опубликовал фотографию с подбитым глазом, чем напугал своих подписчиков.