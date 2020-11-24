Прилучный опубликовал фото в гриме и рассказал о восстановлении

Актер Павел Прилучный напугал подписчиков своего Instagram, опубликовав фотографию с подбитым глазом. В подписи к снимку он пояснил, что поставил этот кадр со съемок двухлетней давности для привлечения внимания.

По словам актера, сейчас он восстанавливается после операции и уже скоро вернется к своей нормальной жизни. Не оставил он без внимания и сообщения журналистов, которые опубликовали версии о том, что с ним произошло.

«Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с ТВ, и еще там что-то было… Эта версия, безусловно, гораздо интереснее правды, так что предлагаю пока остановиться на ней — по крайней мере все посмеемся», — написал Прилучный.

Он подчеркнул, что в деталях того, что произошло в действительности, сейчас разбираются правоохранительные органы. Актер поблагодарил врачей за помощь и сказал спасибо своим поклонникам за поддержку.

О госпитализации Павла Прилучного стало известно в понедельник, 23 ноября. Актер попал в московскую больницу имени Пирогова с травмами лица. Первоначально точной информации о том, что произошло с артистом, не было: СМИ сообщали о нападении или неудачном падении.

Агент Прилучного Екатерина Сычева рассказала «360», что госпитализация артисту понадобилась после нападения неизвестных людей. Также она уточнила, что актер намерен обратиться в полицию.