Звезду «Пацанок» отстранили от съемок «Ревизорро»

Журналисты сообщили, что ведущую программы «Ревизорро» Ксению Милас заподозрили в поножовщине. Девушку уже отстранили от съемок в шоу, заявил генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия.

«Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект „Ревизорро“ приостановлен», — сказал Картозия изданию Super.

Он также выразил надежду, что пострадавшей окажут необходимую помощь медики.

Ранее Пятый канал со ссылкой на источник сообщил, что в ночь на 1 мая диджей Яна Бородина собрала у себя в квартире трех подруг. Во время вечеринки между девушками вспыхнула ссора. Предположительно, Милас ранила одну из приятельниц ножом.

Как уточнили СМИ, пострадавшей оказалась 26-летняя Мария Ефименко. Девушка попала в больницу с травмами спины и руки.

Ксения Милас получила известность во время участия в шоу «Пацанки-3». После программы она стала ведущей «Ревизорро».