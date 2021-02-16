СМИ: Мэрилин Мэнсон нанял охрану своего дома после обвинений в насилии

Музыкант Мэрилин Мэнсон нанял охрану своего дома в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Знакомый исполнителя рассказал, что Мэнсон всегда был параноиком, а после обвинений в насилии он находится в шоке.

«Его тревожит, что кто-то придет к его дому, поэтому организовал себе круглосуточную охрану», — рассказал он. Также собеседник добавил, что Мэнсон уверен в необходимости защиты.

Ранее актриса Эван Рейчел Вуд обвинила американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в насилии. Об этом она написала на своей странице в Instagam. Она добавила, что больше не могла молчать.

По словам Вуд, она хочет предупредить всех об опасности Мэнсона, пока он не разрушил другие жизни. Признание актрисы подхватили еще несколько женщин, которые обвинили музыканта в сексуальном и психологическом насилии, а также в различных формах принуждения и запугивания.

Бывшая жена Мэрилина Мэнсона Дита фон Тиз сообщила, что за семь лет их отношений, он не проявлял к ней насилия. Причиной их развода стали наркотики и измены музыканта.