Мэрилина Мэнсона обвинили в насилии

«Имя человека, который надо мной издевался, Брайан Уорнер, также известный миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасно издевался надо мной годами. Мне промывали мозг, мной манипулировали, принуждая к подчинению. Я устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа», — сообщила актриса, которая снималась в сериале «Мир Дикого Запада».

По словам Вуд, она хочет предупредить всех об опасности Мэнсона, пока он не разрушил другие жизни.

Признание актрисы подхватили еще несколько женщин, которые обвинили музыканта в сексуальном и психологическом насилии, а также в различных формах принуждения и запугивания. Об этом пишет издание Vanity Fair.

Вуд уже рассказывала в 2018 году, что ее бывший возлюбленный издевался над ней, но тогда она не называла его имени.