СМИ: у Дзюбы вымогали $5 млн за интимное видео. Он обратился в ФСБ

Переданные футболистом материалы изучают в центральном аппарате ФСБ.

Незадолго до секс-скандала, указано в материале, у спортсмена потребовали пять миллионов долларов за то, чтобы кадры не попали в публичный доступ. Дзюба даже якобы встретился с предполагаемым шантажистом, а разговор с требованием крупной суммы записал.

Выполнять условия вымогателей игрок российской национальной сборной отказался — сумму он счел слишком большой, а гарантий на выполнение договоренностей не было никаких. В итоге ролик появился в Сети.

Записей и переданной сотрудникам ФСБ информации, заметили в статье, хватит на возбуждение дела о вымогательстве.

На опубликованном откровенном видео Артем Дзюба занимался самоудовлетворением в кровати и снимал процесс на телефон. За футболиста вступились многие знаменитости, но и хейтеров нашлось достаточно.