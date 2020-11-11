Самолет «Победы» нарисовал в небе фаллос. Перевозчик не исключил, что пилот поддержал Дзюбу

Летящий из Москвы в Екатеринбург самолет авиакомпании «Победа» при подлете к Кольцово нарисовал следом радара фаллический символ. В пресс-службе перевозчика не исключили, что таким образом пилот выразил поддержку футболисту «Зенита» Артему Дзюбе.

«Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но возможно, что капитаны „Победы“ так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле», — привело РИА ФАН заявление пресс-службы.

«Фонтанка» подсчитала предварительные затраты авиакомпании на художества пилота. Издание учло время, проведенное в небе, а также расход авиатоплива Boeing 737. Таким образом, за полчаса пилот-художник налетал на 60 тысяч рублей. По данным онлайн-табло Кольцово, самолет приземлился с 20-минутным опозданием.

Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба стал главным героем последних новостей не благодаря своим спортивным достижениям. В Сети появилось откровенное видео, где нападающий занимается самоудовлетворением в кровати и снимает весь процесс на телефон.

После того как ролик разошелся по всему рунету, начался скандал. Тренер российской сборной Станислав Черчесов заявил, что Дзюба пропустит ноябрьские сборы, что должно оградить его от чрезмерного негатива.

Но количество хейтеров известного футболиста кратно увеличилось после появления видео. При этом появились у Дзюбы и защитники, в том числе знаменитости. Среди них актер Данила Козловский, телеведущий Иван Ургант, певица Наташа Королева. Осудивших футболиста назвали ханжами и моралистами.

Дзюба извинился за то, что допустил слив ролика. Он пообещал, что в будущем никому за него стыдно не будет. Всех поддержавших людей футболист искренне поблагодарил.

После Дзюбы под виртуальную травлю попала блогер Наталья Веретенникова. Ее заподозрили в том, что именно она выложила ролик в Сеть. Сама девушка заявила, что, несмотря на кучу полученных комментариев о том, насколько отвратительное видео она опубликовала, она считает его прекрасным.